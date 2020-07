Focolaio Savona, Viale: altri 10 positivi. Toti: 750 tamponi, situazione finora sotto controllo

“Non deve tornare la paura. E’ stata una giornata molto impegnativa per la sanità ligure ed in particolare per il territorio dell’Asl2. Come anticipato, i dati ufficiali comunicati riguardano i casi postivi di ieri (18) ai quali dovranno essere aggiunti i 10 di oggi”.

Lo ha dichiarato stasera la vicepresidente e assessora regionale alla Sanità Sonia Viale.

“Un lavoro importante – ha spiegato Viale – per rintracciare e tracciare i contatti allo scopo di evitare la diffusione del virus che per fortuna non ha causato ricoveri ospedalieri.

Anche domani la sanità ligure sarà in prima linea con il supporto dei medici di Alisa per contenere e limitare al massimo i disagi.

Un grazie a tutto il personale dell’ufficio igiene e prevenzione e dei laboratori dell’Asl2”.

“La situazione – ha aggiunto il governatore ligure Giovanni Toti – è sotto controllo.

Tra oggi e domani effettueremo 750 tamponi per monitorare il nuovo cluster di Savona.

Sono centinaia i contatti in corso di controllo. Molti sono già in isolamento. I nostri tecnici stimano che arriveremo a un migliaio di persone. Il cluster conta finora 18 positivi individuati ieri e 10 oggi”.