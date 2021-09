Green pass, Borghi (Lega): penso di aver fatto tutto il possibile | Video

Le dichiarazioni del senatore Borghi in una diretta su YouTube per quanto riguarda il Green pass ai minorenni

Il senatore Claudio Borghi (Lega) in una diretta notturna di ieri sera su YouTube, spiega cosa è successo durante le votazioni in commissione e in Parlamento (aula) riguardo il decreto sul green pass anche per quanto riguarda i minorenni.

Borghi spiega, in particolare, come le votazioni, sia in modalità palese e segreta, hanno visto contrari all’applicazione del green pass per i minorenni: Lega, Fratelli d’Italia, alcuni del Gruppo Misto e quelli di “Alternativa c’è”.

Mentre quelli favorevoli sono stati: M5s, Pd, Leu, Italia Viva, Forza Italia, Cambiamo e Tabacci.

Con la conseguenza dell’applicazione del green pass anche per i minorenni.

Non solo ho votato contro al green pass per i minorenni ma l’ho fatto due volte a scrutinio palese e segreto e argomentando il voto per l’intero gruppo Lega. https://t.co/k0UTHShNyb — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) September 10, 2021