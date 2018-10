Grande battaglia sabato e domenica al 6° Campionato della Lanterna

GENOVA. 3 OTT. Magnifico week-end di regate per l’avvio del sesto Campionato della Lanterna a cura del Circolo Nautico Marina Genova.

Dopo la piccola delusione, a seguito dell’annullamento della regata dello scorso 6 settembre per mancanza di vento, il meteo regala un sabato ventoso con cielo terso e sole splendente, ad accogliere i regatanti sul campo Charlie, proprio di fronte alla “Lanterna”.

Venti nodi di tramontana e mare quasi calmo per una partenza da manuale, su un campo di regata che la giuria dispone su circa 11 miglia per la classe ORC e su circa 8,5 per la classe libera e classe J24.

Il vento fresco impegna gli equipaggi in bolina e in poppa, e le posizioni appaiono subito chiare, con Imxtinente di Frixione che conduce per tutta la regata, lasciando ad inseguire Nafta Ecologica, Me Gusta e Keonda III, e giungendo primo in reale e in compensato.

Nella libera ottima la performance di Padawan di Donald Hart, che giunge primo in tempo reale, davanti ad Adrigole, Baltic 43, e a Rebyone, Comet 45S, tutti sopravanzati in tempo compensato da Duchessa I di Gusberti, che, con una magistrale regata, si guadagna la vittoria in libera overall.

Nei J24 si impone Jaws con un sorprendente Landfall che giunge secondo, battendo sul filo di lana l’ottimo Just a joke.

Il vento non cala, nel primo pomeriggio, e accompagna i regatanti nel rientro all’ormeggio, per una nottata di riposo, per riportarsi freschi e agguerriti sul campo di regata del giorno seguente..

Domenica mattina ancora tramontana, leggermente in calo sui 14-15 nodi; si raddoppia il divertimento. Partenza regolare con le barche che sfilano quasi “in parata” sul cancello di bolina per un “Inchino” alla Lanterna con le bandiere della città issate per solidarietà e cordoglio, a salutare un ricordo amaro e a indicare un indomito spirito di riscossa! Poi via tutti lanciati sul bordo di poppa a cercare la miglior performance.

In classe ORC si impone Nafta Ecologica di Fioretto, per un successo già sfiorato nella velocissima regata del sabato, davanti a Imxtinente e a Me Gusta, giunta peraltro prima in reale. In classe libera Adrigole e Padawan sono davanti in reale, ma CicoJ, J80 di Cicconetti vince l’overall, davanti ad Hakka, Dufour 34 di Ferrando e a My First di Dotto.

Exploit di Landfall nella classe J24, con la prima vittoria di sempre per questa imbarcazione dei fratelli Moretti, davanti a Jaws e a Just a Joke.

Un week end da incorniciare con un meteo splendido per equipaggi solidali, veloci, agguerriti e corretti.

Appuntamento a domenica 14 ottobre per una nuova emozionante giornata di vento e di mare.

Il 6° Campionato della Lanterna è patrocinato da Comune di Genova e Assonautica, si svolge con la collaborazione e il supporto di Marina Genova, LNI Genova Sestri, CN Ilva, A.S.P.N Enel, CN Mandraccio, A.N.S.D e CN Rum. L’evento è sostenuto da Mostes, Phenomix e Ceam, con partner tecnici Sail Activity, Marco Nautica e Side Design.