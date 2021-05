Gp Spagna | Per Hamilton 100^ pole, Leclerc parte quarto

Ecco dove è possibile vedere il Gp di Spagna di Formula 1

Lewis Hamilton conquista nel Gp di Spagna, la sua pole position n.100 segnando, anche, il miglior tempo con la sua Mercedes nelle qualifiche nella quarta prova del Mondiale di Formula 1.

Hamilton con il tempo di 1.16.741, ha preceduto di 36 millesimi Max Verstappen su Red Bull.

In seconda fila partiranno Valtteri Bottas con la Mercedes e Charles Leclerc con la Ferrari.

Quinto Esteban Ocon con la Renault F1 Alpine, in terza fila, insieme a Carlos Sainz, con l’altra Ferrari.

Quarta fila per Daniel Ricciardo con la McLaren e Sergio Perez su Red Bull. In quinta partiranno Lando Norris con la McLaren e Fernando Alonso su Renault F1 Alpine.

L’appuntamento per il Gp di Spagna sul circuito Catalunya-Barcelona a Montmelò è per le 15.

Esplosione di gioia su Twitter per Hamilton che dichiara: “100 POLI! Non riesco nemmeno a descrivere come ci si sente. Non posso che ringraziare il team e tutti quelli che hanno lavorato e fatto per aiutarci a raggiungere questo incredibile traguardo. Mi sento davvero umile e molto grato. Mi sembra di nuovo la mia prima vittoria”.

100 POLES! I can’t even begin to describe how this feels. I can’t thank the team and everyone back at the factory enough for everything they’ve done to help us secure this incredible milestone. I feel so humbled and very grateful. This feels like my first win all over again 🙌🏾💯 pic.twitter.com/KkCgShdhq2 — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) May 8, 2021

Max Verstappen, che si è qualificato secondo ha dichiarato: “Da parte mia è stata una buona qualifica. Sono contento del mio giro senza errori e mi sento come se avessi tirato fuori il massimo dalla macchina. Era molto vicino, ma non abbastanza e a volte devi accettarlo. Ovviamente daremo il massimo e penso che abbiamo un ritmo di gara decente. Non so se è sufficiente per batterli, ma spingeremo fino in fondo”.

Dove vedere il Gran Premio in tv

Tutte le gare del Mondiale 2021 di Formula 1 in Italia saranno trasmesse in diretta TV e in live streaming da Sky. Questo avverrà anche per il GP di Spagna che sarà trasmessa dall’emittente satellitare su Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201).

Per gli abbonati sarà anche possibile seguire la gara in streaming sull’app SkyGo o, previo acquisto del singolo evento, sulla piattaforma online NowTV.

Inoltre oggi il GP di Spagna di F1 sarà visibile in diretta (dalle ore 15) anche in chiaro su TV8 (canale 8 del DDT).