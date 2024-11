Good Morning Cinema al Sivori: tornano i film la domenica mattina

Nella sala di salita S. Caterina a Genova

Con “Good Morning Cinema” al cinema Sivori tornano i film la domenica mattina. L’iniziativa prende il via nella sala di salita S. Caterina a Genova domenica 24 novembre per arrivare fino alle feste di Natale.

I tre titoli in programma questa settimana sono “Le déluge. Gli ultimi giorni di Maria Antonietta” di Gianluca Jodice (ore 11) “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri (ore 11) e “Flow – Un mondo da salvare” di Gints Zilbalodis.

“Le déluge. Gli ultimi giorni di Maria Antonietta” con Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Aurore Broutin e Hugo Dillon tra gli altri, è un film in costume sui mesi in cui gli ultimi re e regina di Francia con i loro due figli vennero incarcerati in un castello alle porte di Parigi, in attesa di essere giustiziati.

Luigi XVI e Maria Antonietta vengono rinchiusi nella Tour du Temple. Lo scorrere dei giorni fa emergere i diversi atteggiamenti nei confronti di quanto sta accadendo, evidenziando i caratteri di ognuno. L’attesa di una fine ineluttabile letta indagando su ruoli pubblici e psicologie individuali.

“Il ragazzo dai pantaloni rosa” con Samuele Carrino, Claudia Pandolfi, Andrea Arru e Sara Ciocca tra gli altri, è ispirato alla storia vera del quindicenne Andrea Spezzacatena, che il 20 novembre del 2012 si tolse la vita dopo aver subito numerosi atti di bullismo da parte dei compagni di scuola.

“Flow – Un mondo da salvare” è un film d’animazione adatto a tutti. Un gatto nero vede salire pericolosamente intorno a sé il livello dell’acqua, come per un diluvio universale che mira a sommergere il suo mondo.

Il gatto comincia a saltellare di superficie in superficie, finché salta a bordo di un natante che è una sorta di arca biblica dove si raccoglierà un gruppetto di altri animali in fuga dall’inondazione: un labrador, un capibara, un lemure, e uno strano uccello gigante che potrebbe rivelarsi un predatore.