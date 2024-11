Mareggiata a Chiavari, resistono le difese a mare alla forza delle onde, messe a dura prova le infrastrutture costiere

Mareggiata a Chiavari, resistono le difese a mare alla forza delle onde, “A Chiavari le nuove difese a mare, in fase di realizzazione grazie ad un importante investimento ricevuto da Regione Liguria, stanno resistendo alla forza delle onde, proteggendo il lungomare.

Sia nella prima cella, di cui sono terminati lavori, che la seconda, dove è già stata creata parzialmente una diga soffolta, hanno limitato l’impatto del moto ondoso sul fronte mare.

L’acqua, infatti, non ha raggiunto la passeggiata e non sono stati depositati dal mare materiali o detriti.

Ciò non è accaduto nelle altre celle in cui non siamo intervenuti, ovvero nel tratto tra la colonia Fara e Preli, dove abbiamo sabbia e pietrisco accumulato, senza danni a cose o persone.

I nuovi pennelli perpendicolari e le dighe soffolte dimostrano la loro efficacia, a conferma dell’importanza di investire in opere di difesa costiera, fondamentali per proteggere il territorio”.