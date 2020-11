Gli eventi della 3° giornata del 25° Salone Orientamenti

La terza giornata del 25° Salone Orientamenti si è aperta all’insegna della sostenibilità. Nell’ambito del forum “Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile”, moderato da Alberto Cappato (Direttore Innovazione e Sviluppo Porto Antico), è stata presentata in anteprima “A-World”, la App selezionata dalle Nazioni Unite che guida le persone a vivere in modo sostenibile. Una “prima assoluta” in Italia, lanciata proprio al Salone Orientamenti grazie alla collaborazione con Porto Antico Spa.

“E’ un segnale davvero importante – sottolinea Ilaria Cavo, assessore a formazione, istruzione e politiche sociali – anche perché lo abbiamo lanciato proprio ai giovani che su questo tema hanno grande sensibilità. La sostenibilità non poteva mancare a Orientamenti, sia come tema di professioni che a livello di valori. L’abbiamo concretizzato con la presentazione di A-World, in collaborazione con Porto Antico. Una App che può guidare i ragazzi nel risparmio dell’anidride carbonica, dell’acqua e dell’energia, suggerendo una serie di comportamenti virtuosi. E’ il modo migliore di rispettare l’ambiente, e ha l’imprimatur delle Nazioni Unite. Per questo abbiamo scelto di lanciarla proprio in questo nostro 25° Salone. Non solo, i cinque giovani più virtuosi alla fine di novembre saranno premiati con colloqui con i migliori manager nel loro settore preferito”.

Porto Antico è il primo sito al mondo in cui l’app A-WORLD, riconosciuta dalle Nazioni Unite, è stata lanciata. “La scelta è avvenuta in considerazione degli importanti interventi realizzati in tema di sostenibilità”, spiega Alberto Cappato, direttore innovazione, sviluppo e sostenibilità di Porto Antico. “La sostenibilità fa bene al pianeta a tutti noi, ma anche ai conti economici delle aziende. In pochi giorni sono già 1690 le azioni fatte da utenti che hanno scaricato AWorld in Porto Antico. Ad ogni azione corrisponde un gesto, un comportamento sostenibile con conseguenti kg di CO2 risparmiati (1010 kg), litri di acqua risparmiati (269 mila), 533 kwh risparmiati. Siamo solo all’inizio e la risposta è importante. Il primo obiettivo è risparmiare 25.000 kg di Co2”.

A presentare A-WORLD (scaricabile al link https://actnow.aworld.org/?_branch_match_id=855408185059015137) nell’ambito del forum “Cambiamento Climatico e Sviluppo Sostenibile” sono stati Alessandro Armillotta e Marco Armellino, fondatori della App, che hanno raccontato ai ragazzi in cerca di orientamento le esperienze e le scelte di business che hanno portato alla nascita dell’App. Al loro fianco anche Enrico Giovannini (Presidente Asvis), Matteo Cavalleroni (Founder Teksea), Andrea Grieco (Sustainability & Sdgs Consultant at Will Media) e l’influencer Mente Nomade.

Nella giornata si è parlato anche di “Nuove professioni della Green Economy” e “Arte, cultura e spettacolo nell’epoca del lockdown”. Importanti testimonial hanno raccontato come sono cambiate le cose in un comparto molto importante e fortemente penalizzato dall’emergenza covid. Sono intervenuti tra gli altri Davide Livermore (Direttore Teatro Nazionale), Claudio Orazi (Sovrintendente Teatro Carlo Felice), Serena Bertolucci (Direttrice Palazzo Ducale), e gli attori Maurizio Lastrico, Carola Marullo, Lucia Fontanelli.

Oltre 100 i webinar proposti nella terza GIORNATA AL SaloneOrientamenti.it. Grande successo, particolare, per il team di #Progettiamocilfuturo che ha proposto “I genitori e l’aiuto alla scelta” con la collaborazione di Università di Genova, Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e Città Metropolitana di Genova. Una proposta consolidata e molto apprezzata che, nel corso del 2020, ha registrato oltre 3.000 presenze. E, vista la grande richiesta, sono già state programmate quattro nuove date: il 16, 23, 25 e 30 novembre con gli interventi di Luisa Ribolzi (sociologa dell’educazione), Gianna Schelotto (psicologa) e Alice Barbieri (esperta di orientamento) da prenotare su www.progettiamocilfuturo.it/famiglie.