Genova avrà cimitero per animali: mozione Lega-FdI approvata all’unanimità

Il Comune di Genova si metterà al lavoro per individuare un’area da destinare alla creazione di un cimitero dedicato agli animali d’affezione.

Il consiglio comunale oggi ha infatti approvato una mozione presentata da Federico Bertorello (Lega), Franco De Benedictis e Alberto Campanella (Fdi) che invita il sindaco e la giunta a mettere in atto tutti gli strumenti opportuni per la creazione di un cimitero per gli animali.

La mozione è stata approvata all’unanimità.

Per arrivare alla nuova struttura, si legge nella mozione, sarà necessario anche promuovere un progetto di fattibilità da demandare agli uffici tecnici con il coinvolgimento delle associazioni locali di volontariato che operano in difesa degli animali, e istituire servizi e infrastrutture funzionali, ad esempio un forno crematorio, la cui realizzazione e gestione sarà senza oneri per l’ente, magari tramite la concessione a privati. La mozione ipotizza anche la creazione di tariffazioni variabili per fascia di reddito.

Il neo assessore ai cimiteri Massimo Nicolò, presentando il parere favorevole, ha ricordato che dovrebbe trattarsi comunque di resti contenuti in urne cinerarie.

Sul tema, da giugno 2020, esiste una legge regionale che prevede che gli animali d’affezione possano essere tumulati insieme ai padroni nelle tombe o nei loculi.