Gli animali d’affezione, possono viaggiare gratis sui mezzi Amt

Tutti gli “animali d’affezione” potranno viaggiare gratuitamente a bordo di bus, metropolitana, ascensori, funicolari e tutti gli altri mezzi gestiti da Amt.

“Tutti gli “animali d’affezione” potranno viaggiare sulla rete urbana ed extraurbana gratis, senza la necessità di un ulteriore biglietto”. Questa è la novità lanciata da Comune di Genova, Città Metropolitana e Amt Genova. L’iniziativa è sperimentale e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2023. Il trasporto gratuito degli “animali da affezione” è stato riservato finora, come da regolamento, a gatti, cani di piccola e media taglia, cani accompagnatori di non vedenti e animali trasportati in gabbie o appositi contenitori (purché di dimensioni massime di 85x75x40 cm).

Le regole a cui attenersi.

I cani devono indossare la museruola, compresi quelli di piccola e media taglia (se questa protezione esiste per razza e taglia dell’animale). Devono inoltre essere tenuti al guinzaglio il più vicino possibile al loro conduttore, fatta eccezione per i cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio o in borsa. Durante il trasporto, cani gatti o altri animali devono essere tenuti in modo da non arrecare disturbo agli altri passeggeri e non devono ingombrare i passaggi, né lo spazio in prossimità della salita o discesa.

Per ricordare a tutti la necessità di viaggiare seguendo sempre le norme del regolamento di viaggio, Amt ha realizzato una campagna pubblicitaria con due slogan “A spasso in bus” e “Inseparabili e sicuri”.

La campagna sarà presente sui mezzi del trasporto pubblico e rammenterà quali sono le regole da osservare per spostarsi con i propri animali da affezione nel rispetto del tempo e dello spazio condiviso con gli altri passeggeri: far indossare sempre ai nostri amici a quattro zampe guinzaglio e museruola.

Dichiara la presidente di Amt, Ilaria Gavuglio.

«I cani fanno parte di tante famiglie di cittadini genovesi. Estendere la gratuità a tutti gli animali d’affezione è un modo per incentivare ulteriormente l’utilizzo del trasporto pubblico, allargandolo anche a coloro che fino a oggi non sono saliti a bordo dei nostri mezzi frenati dalla necessità del titolo di viaggio anche per il loro amico a quattro zampe. Da oggi, invece, possono salire a bordo di bus, metropolitana e tutti gli altri mezzi Amt senza pensieri, ma sempre rispettando il regolamento di viaggio».



«L’estensione della gratuità a tutti i cani ci allinea con le grandi capitali europee e consentirà a tutti i proprietari di poter scegliere l’utilizzo del mezzo pubblico nei propri spostamenti, anche extraurbani, ad esempio per una gita fuori porta, o negli itinerari quotidiani – dichiara l’assessore agli Animali Francesca Corso – Un doppio incentivo quindi a un sempre maggiore utilizzo del mezzo pubblico e alla responsabilizzazione di chi possiede un animale a convivere con chi non lo ha, nel pieno rispetto delle regole. La campagna di sensibilizzazione “inseparabili e sicuri” sulle regole lanciata da Amt è particolarmente importante perché informa tutti i cittadini sulle buone pratiche del vivere in comunità che comprende anche prendere un mezzo pubblico con il proprio amico a quattro zampe».

L’assessore alla Mobilità Matteo Campora dichiara.

«A Genova sono in crescita i nuclei familiari con un “amico a quattro zampe”. La gratuità per il loro trasporto in bus rientra in quella gamma di incentivi pensati per accompagnare, giorno dopo giorno, i genovesi nella scelta del mezzo di trasporto pubblico, lasciando a casa il mezzo privato o addirittura rinunciandoci del tutto. Se i criteri precedenti sulle misure potevano disincentivare qualcuno a optare per il mezzo pubblico per gli spostamenti quotidiani, da oggi non sarà più così. Chi ama gli animali e li possiede, ama anche l’ambiente e pertanto pensiamo che questa nuova iniziativa possa essere particolarmente gradita».

Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti di Città Metropolitana dichiara:

«Sono particolarmente felice che da oggi i nostri amici a quattro zampe di taglia più grande possano viaggiare gratuitamente sui mezzi Amt urbani ed extraurbani, al pari di quanto già accadeva per piccola e media taglia, in quanto personalmente li considero membri a tutti gli effetti delle famiglie moderne, compagni fedeli e affettuosi che migliorano la qualità della vita dei loro proprietari e offrono benefici per la salute mentale e fisica. L’accesso ai mezzi pubblici per gli animali da compagnia è particolarmente importante per le persone che non dispongono di un’auto o che preferiscono non utilizzare un veicolo privato per motivi ambientali o economici, e la scelta della gratuità per il loro trasporto, garantendo un comportamento responsabile durante il viaggio, è un nuovo tassello per il miglioramento della qualità del servizio». ABov