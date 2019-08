Giovane stalker arrestato: la prende a schiaffi e pugni perché lavora in pizzeria

Stalker a 23 anni: geloso della compagna che lavorava in pizzeria la prende a schiaffi e pugni

La polizia di Genova, in seguito ad un’attività d’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Genova, ha arrestato, sabato 24 agosto, un genovese di 23 anni, con svariati precedenti, per atti persecutori nei confronti della compagna di 24 anni.

Tutto incomincia a giugno quando la ragazza, fidanzata da 4 anni con il 23enne, accetta di lavorare come cameriera presso una pizzeria di Genova scatenando nel fidanzato una pericolosa gelosia.

Il giovane violento ha così iniziato ad offendere con parole pesanti la fidanzata ogni volta che quest’ultima rientrava a casa dopo il lavoro.

Nel mese di agosto l’epilogo; martedì 13 il giovane, non contento delle offese si è scagliato contro la ragazza colpendola con schiaffi e pugni tanto da costringerla, prima a chiamare la polizia poi a recarsi presso l’Ospedale Evangelico per farsi curare.

Qui i medici le hanno riscontrato varie fratture e traumi guaribili in 30 giorni.

La vittima, in sede di denuncia, ha raccontato agli agenti di avere timore per la propria incolumità in quanto anche in passato il fidanzato le aveva creato stati di ansia tanto da farle anche cambiare abitudini e stile di vita.

Gli uomini della Sezione Reati contro la Persona della Squadra Mobile genovese hanno così rintracciato il 23enne arrestatndolo per stalking e lesioni aggravate.

Il provvedimento restrittivo è stato eseguito a distanza di pochi giorni dalla denuncia della donna, in considerazione del cosiddetto “Codice Rosso”.