Genoa, ripresa degli allenamenti in vista della Viola

Appena qualche ora di tempo per metabolizzare la partita dell’Olimpico, poi il via a un’altra settimana di full immertion per preparare il match di esordio al Ferraris contro la Fiorentina.

Allenamento previsto al Signorini alle ore 17, salvo variazioni. La prossima avversaria del Grifone è uscita sconfitta dalla partita interna contro il Napoli, ma è apparsa già in palla al netto dei nuovi arrivi che hanno migliorato sensibilmente la qualità della rosa. Mister Andreazzoli e lo staff passeranno in rassegna tutto il necessario per adottare le contromisure necessarie per arginare Chiesa e compagni. Partendo dalle note liete e dolenti della partita con la Roma. Si affronteranno due squadre che nel primo turno di campionato hanno realizzato tre reti a testa. Lo spettacolo a Genova è assicurato.