Giornata da bollino nero per il traffico di Pasquetta in Liguria: tutti gli aggiornamenti

Quella di oggi, per la giornata di Pasquetta, sarà una giornata da bollino nero per strade ma soprattutto per le autostrade.

In Liguria si sono riversati turisti dalle altre regioni italiane e anche dall’estero e soprattutto verso sera si presenteranno code e rallentamenti lungo le principali arterie che collegano le città del Nord con le riviere di Levante e Ponente. Per non parlare, poi, dell’incognita pioggia.

Ore 10.40. Coda A12 Genova-Livorno in direzione Genova tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso .

Ore 10.00. Traffico regolare su tutta la rete autostradale ligure. Si ricorda il vento forte sulla A10 e sulla A6.

Ore 8.15. Sulla A10, Uscita obbligatoria telonati e roulotte tra Savona e Albenga in entrambe le direzioni

Dalle 6 di questa mattina

Vento Forte A10 Genova-Savona-Ventimiglia tra Genova Prà e Bivio A10/Inizio Complanare Savona

Vento Forte A6 Torino-Savona tra Millesimo e Bivio A6/A10 Savona.