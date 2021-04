“Giornale di bordo”, uno spettatore fa spettacolo online alla Tosse

Una giovane genovese, una spettatrice-tipo accolta tra le quinte del Teatro della Tosse per capire come resiste il teatro genovese durante la pandemia: come si prepara al “dopo”.

Quelli della Tosse lo hanno chiamato “Giornale di bordo – Diario emotivo di uno spettatore”.

Per rappresentare tutti gli spettatori del teatro è stata scelta Irene Buselli, 24 anni.

“Noi del teatro, fermi da oltre un anno, siamo ovviamente in sofferenza – afferma Valentina Mancinelli, la curatrice – Ma ci siamo chiesti anche come stanno gli spettatori. E così ci siamo messi in ascolto, siamo diventati gli spettatori di una spettatrice. Giornale di Bordo è il video-diario di una spettatrice sola in un teatro chiuso al pubblico. Un punto di vista emotivo in questo tempo di lontananza, il racconto del suo tempo trascorso dentro, insieme a noi. Per due mesi Irene è entrata in teatro, partecipando alle diverse attività in corso. Dal blocco che questo momento impone alle relazioni dal vivo è nato un passo a due, uno specchio in cui guardarsi e riflettere sul futuro e, perché no, anche sul passato. Una relazione nuova, diversa, forse più intima, certo più consapevole”.

Le puntate del video diario saranno trasmesse sulla pagina Facebook Teatro della Tosse per tre venerdi consecutivi alle 18, nei giorni 16, 23 e 30 aprile 2021.

“Giornale di bordo – Diario emotivo di uno spettatore” è a cura di Valentina Mancinelli e Irene Buselli, per la produzione “Fondazione Luzzati Teatro della Tosse”, con la realizzazione di Video Bazart e la regia di Matteo Di Blasi.

Questo il link per vedere direttamente il “diario”: https://fb.watch/4Md58afwEA/

PAOLO FIZZAROTTI