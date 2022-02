Ginnastica, Regionale Gold Allieve: tris di successi per l’Auxilium

E’ andata in scena a S. Eusebio la prima prova del Campionato Regionale Gold Allieve.

Tra le Allieve 1 primo posto per Alice Guido (PGS Auxilium) con punti 62,55 davanti a Gioia Lanero dell’ Andrea Doria (p. 61,15) e terzo posto per Sofia Tandazo Vasconez (Auxilium) con punti 60,725. A seguire Linda Cerruti (Auxilium), Camilla Mereu (Ogawa), Chloe Scaramozzino (Pro Chiavari) e Francesca Ares (S. Michele).

Nella categoria Allieve 2 vittoria di giornata per Sabina Buzzati con punti 77,45 davanti a Diletta Poltronieri (p. 75,017), entrambe della Pro Chiavari. Terzo posto per Isabel Belinzona (Rubattino) col punteggio di 73,70. Quarta Elena Scaffaro e quinta Alice Bellu, entrambe Accademia Serra Riccò, e sesta Vanessa Tronchi Marchetti Pro Chiavari.

Nelle A3 prima piazza per Emma Fadda (Auxilium) con punti 81,00, secondo e terzo posto per le chiavaresi Emily Botto (p. 75,217) e Elisa Pizzorno (p. 75,217). Quarta Angelica Tuninetti sempre della Pro Chiavari, quinta Beatrice Sardina (Rubattino) e sesta Giulia Scattina (Canaletto). Infine tra le Allieve 4 prima posizione per Milena Laviano (Auxilium) con p. 85,575, secondo gradino del podio per Alessia Marena della Pro Chiavari (p.83,275) e bronzo per Sofia Pedevilla (Andrea Doria) punti 76,85. A seguire Emma Stafasani dell’Auxilium, Giulia Ventura dell’Andrea Doria, Giada Mazzini e Elena Meca del Canaletto.

Nel pomeriggio prima prova del Campionato Serie D. Nel Livello LE vittoria Andrea Doria (Lara Marcenaro, Alice Lanero, Giorgia Fazzari, Electra Scagliola e Caterina Calanni Fraccono) davanti alle ginnaste Ginevra Lume, Chiara Dellepiane e Sara Russel dell’ Accademia Serra Riccò.

Nell’ LE3 vittoria per il S. Michele con Greta Corevi, Chiara Ghidini e Aurora Pagano.

Nel livello LD Allieve 1° posto per la squadra Andrea Doria composta da Rebecca e Dalila Popolo, Giulia Valenza, Ariel Spitaleri e Matilde Somaglia. Infine nell’ LD Junior/Senior: 1a Auxilium, 2a Royal Gym, 3a Andrea Doria e al 4° posto Ogawa.