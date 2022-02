Pallavolo, Campionati di categoria: tutte le date delle fasi territoriali, regionali e nazionali

La FIPAV Liguria rende noti i periodi di svolgimento delle fasi territoriali e regionali dei campionati di categoria.

Il Campionato Under 19 maschile vivrà l’ultimo atto della fase territoriale entro sabato 9 e domenica 10 aprile. Il triangolare tra le seconde classificate del Comitato Territoriale sarà sabato 30 aprile: domenica 15 maggio le semifinali e la finale regionale, dal 25 al 29 maggio le finali nazionali. Entro sabato 23 e domenica 24 aprile termina la fase territoriale del Campionato Under 17 maschile. Il triangolare tra le seconde classificate dei Comitati Territoriali sarà domenica 8 maggio. Semifinali e finali regionali domenica 22 maggio, finali nazionali dall’1 al 5 giugno. Per l’Under 15 maschile ci sono le seguenti date: termine fase territoriale entro domenica 1 maggio, triangolare tra le seconde classificate dei C.T il 15 maggio, semifinali e finali regionali domenica 29 maggio, finali nazionali dall’8 al 12 giugno. Chiusura campionati Under 13 con fase territoriale entro sabato 21 e domenica 22 maggio.

Il campionato Under 19 femminile conclude la fase territoriale entro sabato 2 e domenica 3 aprile con le finali regionali programmate per domenica 29 maggio. Capitolo Under 18 femminile: ultimo atto della fase territoriale entro sabato 9 e domenica 10 aprile. Il triangolare tra le seconde classificate del Comitato Territoriale sarà sabato 30 aprile: il 15 maggio le semifinali e la finale regionale, dal 25 al 29 maggio le finali nazionali. Entro 23 e domenica 24 aprile termina la fase territoriale del Campionato Under 16 femminile. Il triangolare tra le seconde classificate dei Comitati Territoriali sarà domenica 8 maggio. Semifinali e finali regionali domenica 22 maggio, finali nazionali dall’1 al 5 giugno. Per l’Under 14 femminile ci sono le seguenti date: termine fase territoriale entro domenica 1 maggio, triangolare tra le seconde classificate dei C.T il week end il 15 maggio, semifinali e finali regionali domenica 29 maggio, finali nazionali dall’8 al 12 giugno.

FIPAV Liguria