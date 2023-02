Ginnastica Artistica Allieve Gold: doppiette per Ogawa e Riboli

Nel pomeriggio di ieri a San Eusebio una trentina di ginnaste di undici società liguri hanno disputato la prima prova del Campionato Regionale Individuale Gold Allieve.

Nella Categoria Allieve1 a imporsi è stata Alice Gennari dell’Ogawa con punti 60,800. Secondo posto per Ludovica Benini del Canaletto (punti 57,475) e terza con punti 57,400 Valentina Riccardo dell’ U.S.S.P. A seguire in classifica troviamo Lucrezia Grimaldi del San Michele, Anna Zunino dell’Andrea Doria, Cecilia Di Costanzo della Fratellanza Savonese, Mashall Vegas Sanchez della Ginnastica Canaletto, Emma Ferrari dell’Ogawa, Ginevra Pisano e Milena Mastellone dell’ Accademia Serra Riccò, Lavinia Pavan Fracasso dell’Andrea Doria, Carolina Mosca e Camilla Zanchetta della Fratellanza Savonese, Sara Aimo della Ginnastica Rubattino, Cecilia Remonato e Elenoire Pescetto della Fratellanza Savonese

Nella categoria Allieve 2 gara di buoni contenuti e molto combattuta fra le prime 5 atlete. La vittoria finale di giornata va a Camilla Mereu dell’Ogawa che con punti 86,55 vince davanti alle due ginnaste Auxilium Sofia Tandazo Vasconez e Alice Guido che si fermano rispettivamente a punti 84,075 e p. 83,45. 4° posto per Chloe Scaramozzino Riboli (p. 82,025) e 5a piazza per Linda Cerruti Auxilium ( p. 81,375). A seguire Lavinia Garbarino Auxilium e Francesca Ares San Michele. . Per le A3 vince la gara Diletta Poltronieri (Riboli), davanti alle compagne di squadre Sabina Buzzati e Vanessa Tronchi Marchetti, e per le A4, sempre per la Riboli, vince Emily Botto davanti alla compagna di squadra Elisa Pizzorno e ad Angelica Tuninetti della Ginnastica Pro Chiavari.

FGI Liguria