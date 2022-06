Germania-Italia, Mancini: I nostri giovani devono ancora migliorare

Mancini presenta la sfida che tra poche ore si svolgerà tra Germania ed Italia.

“Metterò gente fresca, è l’ultima partita e non sarà facile. È importante che i giovani in questi giorni si siano allenati con i calciatori che hanno più esperienza. Possono migliorare a livello di personalità. Scamacca? Quando è uscito con l’Inghilterra era distrutto, vediamo come sta. Pensavo che i ragazzi potessero fare un po’ più di fatica, erano alle prime volte e avevano lavorato pochissimo insieme. Credo siano state settimane positive, abbiamo fatto un buon lavoro ma c’è da fare tanto. Quando saremo dominanti, come con l’altra squadra, e fluidi in fase realizzativa saremo un passo in avanti. Ci sono tante cose buone però”