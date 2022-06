Tre giorni dedicati al mare, alla vela, all’ambiente ed alla solidarietà, cioè il 16, 17 e 18 giugno, dal titolo “Un mare di opportunità”.

La barca a vela Maxi 100 ARCA SGR condotta da Furio Benussi, lo skipper internazionale con il Fast and Furio Sailing Team, si è aggiudicata l’edizione 2021 è a Genova. La presenza di questa barca sotto la Lanterna della città è nata dal sogno del team di Furio Benussi. Un sogno che riporta alla competizione un glorioso scafo da regata in disarmo ( destinato ad essere disperso nell’ambiente). La barca e’ stata realizzata con grande attenzione all’impatto ambientale, offre l’opportunità di riflettere sull’importanza del mare pulito per la salute del Pianeta e la qualità della vita di tutti noi.

Questo è un tema, oggi al centro della Agenda 2030; che vede il mondo della finanza chiamato ad assumere un ruolo strategico nel premiare i comportamenti virtuosi orientando gli investimenti; di conseguenza, la sensibilità di imprese e risparmiatori.

Blue economy e crescita sostenibile” al Porto Antico di Genova.

Durante le tre giornate lo spettacolare Maxi 100 di Furio Benussi, 33 metri di lunghezza di carbonio, quasi 7 di pescaggio ed un albero alto 40 metri – sarà ormeggiato alle banchine nei pressi della Darsena ed ospiterà diverse attività dedicate sia agli adulti che ai bambini, in particolare ai piccoli degenti dell’Ospedale Gaslini, in parallelo con i laboratori ed i talk organizzati presso la location “a terra” dell’NH Marina di Genova.

Il programma della manifestazione coinvolgerà Istituzioni, realtà del Terzo Settore, il mondo dell’economia e delle imprese; con la finalità di promuovere a 360 gradi i valori della sostenibilità. Darà il via alla manifestazione, il 16 giugno alle 14.30, l’iniziativa, dedicata in particolare alle famiglie, diretta alla sensibilizzazione sul problema dell’inquinamento marino da microplastiche. L’incontro, avrà come testimonial d’eccezione la paracanoista ligure Amanda Embriaco (Ambassador del Porto dei Piccoli); reduce dai successi della Word Cup di Poznan, e unirà grandi e piccini in un pomeriggio di sport e citizen science.

La tre giorni al Porto Antico, prevede anche “La vela esempio di sostenibilità, team building e performance”, progetto di formazione che impegnerà soprattutto la giornata di venerdì 17 giugno, dedicato specificamente ai dipendenti di Banca Carige e orientato al significato ed al valore delle scelte ESG, nonché alla condivisione ed allo sviluppo della progettualità in comune. Momenti di ampia riflessione saranno anche offerti dal convegno focalizzato sui temi delle pratiche sostenibili e premianti nell’economia e nella finanza; nella serata del 18 giugno alle 18.30 presso l’Hotel NH Marina.