Genova, selezioni aperte per SaturArte 2020

SaturARTE 2020, 25° Concorso Nazionale d’Arte Contemporanea. Genova, Palazzo Stella 12 – 23 dicembre 2020 Call for Artists. Selezioni aperte fino al 31 ottobre.

Fino al 31 ottobre sono aperte le selezioni per partecipare a SaturARTE 2020 – Concorso Nazionale d’Arte Contemporanea, a cura di Mario Napoli, che si svolgerà nella prestigiosa sede di Palazzo Stella a Genova, dal 12 al 23 dicembre 2020.

Giunto alla sua venticinquesima edizione, SaturARTE si conferma uno dei concorsi più longevi d’Italia. Quella di quest’anno sarà l’occasione per mettere a confronto le esperienze acquisite finora e per dare valore alla capacità di proporre uno spaccato dell’arte contemporanea italiana con incursioni sulle nuove tendenze e talenti, coinvolgendo, al contempo, maestri già affermati. Questa edizione si pone l’obiettivo di offrire un resoconto di quanto testimoniato in questi anni, proiettandosi, però, verso il futuro.

La costante attenzione della critica e l’impegno nella ricerca lo rendono anno dopo anno un appuntamento di prestigio. A dimostrazione della sua capacità riconosciuta di rappresentare un trampolino di lancio e una ribalta per gli artisti premiati: si annoverano tra i vincitori tanti nomi poi affermatisi nel panorama artistico nazionale contemporaneo.

La rassegna si svolgerà nella splendida cornice di Palazzo Stella, che vanta una superficie espositiva di oltre 400 mq.

Il concorso è rivolto ad artisti di tutte le nazionalità operanti in Italia nelle discipline di: pittura e fotografia.

Ciascun artista può partecipare con una sola opera, in piena libertà stilistica e tecnica e su qualsiasi supporto. Le dimensioni sono libere purché entro le misure massime di cm. 100x120h. Il tema è libero.

Per favorire una più ampia adesione, sarà possibile partecipare con la sola spedizione della fotografia dell’opera che, in caso di selezione, sarà video proiettata durante la mostra. Le opere che parteciperanno con la sola videoproiezione saranno comunque oggetto di valutazione da parte della commissione ed andranno a competere per tutti i premi messi in palio.

Premi

Una Giuria altamente qualificata, i cui nomi saranno resi noti il giorno dell’inaugurazione, sceglierà le opere vincitrici. Il suo giudizio sarà insindacabile e inoppugnabile, ogni possibilità di ricorso è perciò esclusa.

Tra i partecipanti, sarà individuato un vincitore per ciascuna delle sezioni (pittura e fotografia) che si aggiudicherà:

una mostra personale

premi di rappresentanza

inserimento per un anno nella selezione degli artisti in permanenza

consulenza annuale con gestione critica e promozionale

Saranno individuati, inoltre, un secondo e terzo classificato in ciascuna delle due sezioni di pittura e fotografia, cui saranno offerti premi di rappresentanza e importanti progetti espositivi personalizzati.

Oltre ai vincitori nelle singole categorie, la Giuria si riserva di individuare, tra gli Artisti partecipanti, altri premi che saranno resi noti al momento della premiazione.

Per qualsiasi informazione può chiamarci ai numeri 010 2468284 o 366 5928175 negli orari di apertura di SATURA: dal martedì al venerdì ore 9:30 – 13:00 / 15:00 – 19:00, il sabato ore 15:00 – 19:00.

Regolamento e modulo di adesione QUI