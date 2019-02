Genova, Potere al popolo raccoglie firme a sostegno compagno dittatore Maduro

“Anche a Genova, come in tutto il mondo, partecipiamo alla raccolta firme internazionale contro l’intervento USA in Venezuela. In tutta l’America Latina, ma anche in Europa si moltiplicano i presidi e i cortei a sostegno del legittimo presidente Maduro. Chi volesse firmare trova i moduli dell’ambasciata nella nostra sede in Piazza Truogoli”.

Lo hanno annunciato ieri su fb i responsabili genovesi di Potere al Popolo.

“Vi invitiamo – hanno aggiunto – a firmare la lettera che il Presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha voluto rivolgere al popolo statunitense, con l’obiettivo di ‘lanciare un appello all’anima buona della società americana per unirsi alla nostra richiesta di pace e per essere un popolo unico contro il bellicismo e la guerra’. Proletari di tutto il mondo uniamoci”.

La scorsa settimana Potere al Popolo aveva anche organizzato, insieme a Rifondazione comunista e l’associazione Italia Cuba, un incontro sul Paese sudamericano con la partecipazione del console venezuelano di Milano: “Continua la nostra campagna contro il golpe, per il sostegno al Venezuela popolare e socialista di Maduro dopo il presidio in piazza De Ferrari della settimana scorsa. Chavez presente, Maduro Presidente! No pasaran”.