E gli Antifa si radunano a Savona: chiudere i covi fascisti, noi resistiamo

“Sabato saremo con i compagni di Savona per ribadire con forza che i covi fascisti vanno chiusi! Non un passo indietro. Politiche autoritarie e organizzazioni neofasciste come CasaPound non sono una risposta ai problemi sociali ed economici di questi tempi grami”.

I responsabili di Genova Antifascista hanno replicato così alla Festa del tesseramento di CasaPound, in programma nelle varie sedi liguri del movimento di estrema destra.

Genova, CasaPound dedica Festa tesseramento a patriota anticomunista Jan Palach

L’appuntamento per il raduno Antifa è alle 15 di oggi in via San Lorenzo a Savona.

“Noi resistiamo!” hanno aggiunto su Fb i compagni del Coordinamento antifascista di Savona.