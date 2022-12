Genova, Capodanno in Stradanuova con Alessandro Bianchi e Daniele Raco

Capodanno in Stradanuova con Alessandro Bianchi e Daniele Raco! “Bianchi Natal, Raco del Ciel” 31 dicembre doppio spettacolo 19.30 e 21.30

Bianco natal, Astro del ciel, Tu scendi dalle stelle… in Stradanuova uno show inedito tutto da ridere con una coppia esclusiva per salutare con una risata il 2022.

• Replica delle 19:30: un’ora e mezza di risate di riscaldamento ad orario aperitivo; si esce da teatro giusto in tempo per andare a casa o al ristorante a fare il cenone in compagnia.

• Replica delle 21:30: consigliamo di arrivare già mangiati, vanno bene anche cenoni abbondanti tanto ci penseranno Alessandro Bianchi e Daniele Raco a far bruciare tutte le calorie a furia di risate dal ritmo incalzante. A fine spettacolo, aspetteremo insieme la mezzanotte del nuovo anno, che – speriamo – sia meglio di quello passato! Ad ognuno sarà offerto un brindisi con spumante. Spoiler: non mancheranno canzoni della Carrà, gente in piedi, trenini.

Bio

Alessandro Bianchi

entra nel mondo della TV con lo storico gruppo i Cavalli Marci. Negli anni successivi alterna radio, cinema e televisione, passando dalle imitazioni per “Quelli che il Calcio”. Grande inventore di personaggi originali e surreali, è apparso in “Matricole&Meteore”, “Bulldozer”, “Scorie”, “Neurovisione” e “Colorado”. Attualmente lo avrete visto su Canale 9 nel programma “Only Fun – Comico Show” con Elettra Lamborghini e i PanPers. In teatro ha portato per l’Italia spettacoli comici one man show come “Basilicanova Power”, “Faccia di Cane e altre bestie” e “Alessandro Bianchi Live”. Fa parte del gruppo comico “I Pirati dei Carrugi”.

Daniele Raco

si definisce stand up comedian da sempre. Definirlo con una sola parola è riduttivo, la più ricorrente è risultata essere “Grasso” lui ride e ci fa su un libro. In TV ci va con il contagocce, lui ci patisce ma alla fine sa che è dal vivo che si vede il vero stand up comedian e lui da vero comedian di razza ama visceralmente il piccolo palco del club o del teatrino di periferia che sono la sua vera dimensione e quando parte è davvero difficile da contenere.

• Replica delle 19:30: 26,00€, settore unico (brindisi non incluso);

• Replica delle 21:30: 38,00€, settore unico, incluso brindisi con spumante.

Dove?

Stradanuova Teatro Auditorium è a Palazzo Rosso, in Via Garibaldi 18 (ingresso da Vico Boccanegra).

Info e contatti

Per informazioni, contattare:

info@teatrostradanuova.it

www.teatrostradanuova.it