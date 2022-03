Genova, cantieri in città dal 18 al 26 marzo

Genova – Cantieri in città: interventi programmati, viabilità alternativa e lavori in corso dal 18 al 26 marzo.

Dalle 22 di questa sera alle 4 di lunedì 21 marzo, in via Cornigliano, per lavori di riqualificazione (asfaltature) sono introdotte temporanee modifiche alla viabilità. Sono istituiti il divieto di circolazione veicolare e il divieto di fermata: tra via San Giovanni d’Acri e via Cervetto; tra via Brighenti e via Gattorno; tra via de Cavero e viale Narisano.

In via della Superba, fino al 31 dicembre, per i lavori effettuati dall’impresa Pizzarotti & C. spa nell’ambito della nuova viabilità del bacino portuale di Sampierdarena, nel tratto a mare dell’intervento, compreso tra le intersezioni regolamentate a rotatoria Luigi Tenco e San Giovanni d’Acri, sono stabilite le seguenti prescrizioni: senso unico di circolazione, con direzione di marcia ponente/levante; limite massimo di velocità di 30 km/h; divieto di circolazione ai motocicli, ciclomotori e velocipedi; divieto di circolazione pedonale.

In via delle Mura di Porta Murata, nel Municipio II, nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza di un muro pericolante del complesso ex Batteria degli Angeli, il 21 e il 22 marzo, nella fascia oraria 20-6, è stabilito il divieto di circolazione veicolare e pedonale.

In Lungomare Canepa, via Pietro Chiesa e via Fiamme Gialle, fino alla mezzanotte del 22 marzo, per lavori a cura di Ireti di collegamento sottoservizi propedeutici alla riqualificazione del Nodo di San Benigno, sono istituiti il limite massimo di velocità di 30 km/h, il divieto di sorpasso ed il divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati nei tratti: lungomare Giuseppe Canepa, tratto compreso tra il “ponte elicoidale” e lo stipite ponente del civico 3; via Pietro Chiesa, tratto compreso tra via Scarsellini e lungomare Canepa; via Fiamme Gialle, tratto compreso tra via Chiesa e lungomare Canepa. Per i veicoli che, percorrendo via Fiamme Gialle, giungono all’intersezione con lungomare Canepa è istituito l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza ed è confermato l’obbligo si svoltare verso destra.

Fino al 25 marzo, nella fascia oraria 21-5, in via Sparta per tutta la sua estensione, e invia Sant’Elia, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Sparta e la rotonda all’altezza del civico 22, è istituito il divieto di circolazione veicolare per asfaltature a cura di Aster.

In Val Bisagno, in piazza Adriatico, fino al 31 dicembre, per le lavorazioni per i “Lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del torrente Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto), si dispongono alcune modifiche di circolazione stradale (come da ordinanza Direzione Mobilità).

In via Chiaravagna, via Borzoli e via Pier Domenico Bissone, fino al 31 dicembre, temporanea modifica alla circolazione e alla sosta veicolare per l’esecuzione di lavori propedeutici alla sistemazione idraulica del torrente Chiaravagna.

In via Tabarca e in via del Tritone, fino al 15 aprile, per i lavori nell’ambito del progetto Africa Cable per la rete di telecomunicazioni a cura di Retelit digital service è stabilito il limite di velocità a 30 km\h e divieto fermata veicolare.

In via Borzoli, fino al 25 marzo, tra i civici 70 e 92, è modificata temporaneamente la circolazione e la sosta veicolare per l’esecuzione di lavorazioni per il miglioramento della circolazione e la realizzazione di un parcheggio a raso nell’ambito del piano infrastrutture viarie in via Borzoli (emergenza Ponte Morandi).

Per l’attivazione di un nuovo ponte provvisorio e i lavori di adeguamento idraulico di via Chiappeto, fino al 28 febbraio 2023, in via delle Casette, nel tratto compreso tra via dell’Arena e il ponte di nuova realizzazione, è istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h; nel tratto compreso tra il ponte di nuova realizzazione e il termine a mare della strada, è istituito il divieto di transito veicolare e pedonale. In via Pontevecchio, in prossimità dell’intersezione con il ponte di nuova realizzazione che collega a via delle Casette sono istituiti: limite massimo di 30 km/h in entrambi i segmenti stradali, l’obbligo di arresto e dare precedenza ai veicoli provenienti dal ramo a mare.

Fino al 25 marzo, per un intervento straordinario di sostituzione dei giunti stradali nel tratto tra corso Europa e cavalcavia Don Bosco, è introdotto il limite di velocità massimo a 30 km\h.

Per il riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Pra’/Voltri fino al 30 settembre in via Pra’, nel tratto tra via Porrata e il civ. 65, sono istituiti: limite massimo di velocità di 30 km/h; divieto di sorpasso; divieto di transito, all’altezza del segmento stradale che porta al casello autostradale per i veicoli provenienti da ponente e con direzione di marcia ponente/levante. Contestualmente, per i veicoli con direzione di marcia ponente/levante, giunti all’altezza dell’intersezione semaforizzata con l’uscita dello svincolo autostradale di Genova Pra’, è istituita la direzione obbligatoria diritto.

Fino al 31 agosto in piazza Portello e nel tratto iniziale da monte di via Interiano sono istituiti la limitazione della velocità dei veicoli a 30 Km/ora e il divieto di fermata per i lavori di ampliamento e di trasformazione dei locali dell’ex sottopasso in un parcheggio interrato.

Nel quartiere di Sturla, per lavori di adeguamento idraulico del sul Rio Chiappeto, fino al 19 gennaio 2023 sono istituiti il limite massimo di velocità di 30 km/h, il divieto di sorpasso e il divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati in questi segmenti stradali: viale Cembrano, tratto compreso tra il civico 10 e via Romana di Quarto; via Romana di Quarto, tratto compreso tra il civico 19 e viale Cembrano; via Nino Franchi, tratto compreso tra il civico 2A e viale Cembrano; via delle Casette, tratto compreso tra il civico 6 e viale Cembrano. Sono stabilite anche le seguenti prescrizioni: per i veicoli in uscita da via delle Casette e via Nino Franchi è istituito l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con il controviale di accesso alla nuova rampa di cantiere; per i veicoli in uscita da via delle Casette, via Nino Franchi e la rampa di cantiere è istituito l’obbligo di dare la precedenza all’intersezione la viabilità principale di viale Cembrano; senso unico di circolazione veicolare con direzione levante-ponente nel controviale di accesso alla rampa di cantiere; settore di sosta riservato ai veicoli adibiti al trasporto delle merci che compiono operazioni di carico e scarico, con disposizione rasente il marciapiede, all’altezza del civico 5 di via Romana di Quarto. Ingresso e uscita dei mezzi dalle aree di cantiere sono regolati da movieri.

Domenica 19 marzo, manifestazione sportiva ciclistica internazionale per professionisti “113^ Milano-Sanremo”, temporanee modifiche alla circolazione interesseranno alcune strade nella delegazione di Voltri. Nella fascia oraria 12.30-15.30 e limitatamente al tempo necessario al passaggio della carovana, divieto di transito veicolare in via Ovada, via Lemerle, via don Giovanni Verità fino al ponte sul fiume Leira, via Camozzini e via Rubens. Tra le 6 e le 17 divieto di sosta e fermata in: via Ovada, tratto a monte del cimitero di Voltri; via Lemerle, tratto compreso tra via Buffa e via Don Giovanni Verità; via Camozzini.

Sempre domenica 19, per la tradizionale Fiera di San Giuseppe a Bolzaneto, modifiche alla viabilità, alla sosta e alle corse delle linee Amt tra via Bolzaneto, via Zamperini, via Bonghi, via O. Doria, via Asolone, via Stuparich, via Giro del Vento, piazza Savi, via Pasubio.

Tutti i lavori, Municipio per Municipio, e ordinanze di al link: https://bit.ly/3N14B1C