Genova, allagamenti e pericolo esondazioni: la situazione alle 2.30

All’1.30 ha suonato la sirena di allarme del torrente Chiaravagna ed è stata chiusa la zona attorno al rio Ruscarolo a Sestri Ponente.

Vengono segnalati i primi allagamenti nella zona tra Rivarolo (via Ferri e zona ex Miralanza) e Sestri Ponente.

Il Voltino di piazza Montano a Sampierdarena, dalla stazione delle ferrovie è allagato ed è stato chiuso.

La pioggia sta colpendo di più il ponente di Genova e la Valpolcevera.

Le seguenti vie di varie zone di Genova sono state chiuse dalla polizia locale per allagamenti: Corso Perrone, Via Renata Bianchi, Via Perlasca, Via Trenta Giugno 1960, Piazza Montano, Via Borzoli, Via S. Quirico.

Seguono aggiornamenti

Ci viene segnalato che il Rio Fegino è esondato.

Ore 3.00, tunnel di via Degola a Sampierdarena allagato | Foto

Una via Cantore allagata surreale, strade presidiate | Foto