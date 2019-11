Il Rio Fegino è esondato: la situazione alle 4.00

Il Rio Fegino è esondato invadendo le strade limitrofe. Stessa sorte per il Rio Ruscarolo a Sestri Ponente che ha invaso una strada.

Viene segnalato un allagamento di un’abitazione in via Padre Umile, a Coronata, dove una famiglia con bambini è stata evacuata. mentre via Massena, prima di Cornigliano non è percorribile.

Chiusa via Perlasca e la zona dell’Ikea da via Perini.

Problemi per alcuni automobilisti sotto il voltino di via Brin con l’acqua che scende dalla discesa della stazione della metro. Via Borzoli è un fiume d’acqua.

Nella zona di Rivarolo sono allagate via Vezzani, da piazza Pallavicini, via Ferri e le strade nella zona dell’ex Miralanza. Chiusa via dei Carpentieri a Rivarolo.

Allagato il sottopasso della Forestale a San Quirico.

Le altre strade che sono state chiuse dalla polizia locale per allagamenti: Via Milano (sottopasso),Via Chiaravagma lato monte Largo Jurse’, Via Paolo Reti e Via Fillak.

AGGIORNAMENTO. Chiusa via Vezzani a Rivarolo per possibile esondazione del Torbella.