Allagate anche via Carlo Rolando e via Pacinotti

Sempre a Sampierdarena, oltre al tunnel di via Degola che risulta completamente allagato, le strade limitrofe, quali via Carlo Rolando, via Pacinotti, davanti alla Fiumara e soprattutto via Cantore hanno un’immagine surreale e risultano completamente allagate.

Le strade sono presidiate dalla polizia locale e dai volontari della protezione civile e di quelli dell’Associazione Nazionale die Carabinieri