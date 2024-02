Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, la presentazione a Roma

Genova è pronta a diventare il fulcro degli eventi sportivi nazionali e internazionali per il 2024, in quanto è stata ufficialmente nominata Capitale Europea dello Sport da ACES Europe, la Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport.

Questo prestigioso riconoscimento conferma la città ligure come una destinazione di prim’ordine per gli appassionati dello sport di ogni età e livello di abilità.

La presentazione nazionale dei valori e del programma di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport si è svolta a Roma, presso la Sala stampa dello Stadio Olimpico.

Presenti al evento il sindaco di Genova Marco Bucci, i ministri per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e del Turismo Daniela Santanché, insieme ai presidenti delle Istituzioni sportive Mezzaroma, Malagò e Pancalli.

Il programma prevede oltre 100 eventi sportivi appartenenti a 32 diverse discipline, sotto l’egida di 28 federazioni sportive. Si stima che l’impatto economico generato sul territorio, derivante principalmente dai pernottamenti previsti, superi i 9 milioni di euro di indotto diretto, ai quali si aggiungeranno altre voci di spesa da parte di atleti, turisti e visitatori, nonché le spese indirette.

Il calendario di attività e manifestazioni è in continua evoluzione e viene costantemente aggiornato sul sito www.genovasport2024.it e sui canali social associati all’hashtag #genovasport2024.

Il sindaco Marco Bucci ha dichiarato: “Genova crede nei valori dello sport e nell’educazione dei giovani attraverso la disciplina sportiva. Questo evento è di estrema importanza per l’immagine della nostra città, per il turismo e per il beneficio che porta agli impianti sportivi genovesi.”

Il ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi ha evidenziato l’importanza dell’Agenda dello sport di Genova e l’arricchimento del panorama sportivo grazie a eventi come questo, che favoriscono il miglioramento della qualità della vita attraverso lo sport.

Il ministro del Turismo Daniela Santanché ha sottolineato il ruolo fondamentale dello sport nel turismo, evidenziando il successo ottenuto a Genova con eventi come “The Ocean Race – The Grande Finale”, che contribuiscono alla destagionalizzazione del turismo.

Il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma ha enfatizzato l’importanza della promozione sportiva e degli investimenti nei impianti sportivi, mentre il presidente del Coni Giovanni Malagò ha elogiato il calendario fitto di attività e l’inaugurazione del nuovo Palasport, che ospiterà una vasta gamma di discipline sportive indoor.

Genova 2024 – Capitale Europea dello Sport: testimonianze e prospettive

Il presidente del CIP Luca Pancalli sottolinea l’importanza dell’ammodernamento dell’impiantistica sportiva per Genova, ricordando il successo dei Giochi Europei Paralimpici giovanili del 2017 e celebrando il riconoscimento di Capitale Europea dello Sport come un risultato significativo per la città.

L’assessore allo Sport e Turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi, evidenzia l’ampio spettro di eventi sportivi previsti nel programma di Genova 2024 e il loro impatto positivo sui valori sportivi e sul territorio. Il coinvolgimento dei ministri Abodi e Santanché sottolinea il ruolo cruciale dello sport per il presente e il futuro dell’Italia.

Simona Ferro, assessore allo Sport della Regione Liguria, ribadisce il sostegno della Regione a Genova 2024 e sottolinea l’importanza della sinergia tra amministrazioni per promuovere l’attività sportiva e turistica nella regione.

Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, presenta il progetto degli impianti “Illumina”, che mirano a promuovere l’inclusione generazionale attraverso lo sport.

Questi impianti offriranno opportunità di pratica sportiva e di aggregazione per tutte le età e abilità.

Le testimonianze degli atleti genovesi Viviana Bottaro e Francesco Bocciardo evidenziano l’importanza dello sport come veicolo di crescita personale e di promozione del territorio.

Entrambi esprimono fiducia nel potenziale di Genova 2024 nel valorizzare il talento sportivo locale e promuovere l’inclusione attraverso lo sport.

In conclusione, Genova si prepara a vivere un anno straordinario di eventi sportivi e promozione dello sport come veicolo di inclusione sociale e sviluppo territoriale.

L’impegno delle istituzioni e il sostegno della comunità sportiva confermano il ruolo centrale dello sport nel percorso di crescita e valorizzazione della città ligure.

Genova 2024: un anno di eventi e iniziative sportive

Gennaio ha dato il via alle celebrazioni di Genova 2024 con una cerimonia speciale a Palazzo Tursi, trasformato temporaneamente in un campo da tennis per accogliere la Coppa Davis e uno dei suoi protagonisti, Matteo Arnaldi.

La Mostra “Il Tempo e lo Sport” allestita dal Coni Liguria a Palazzo Ducale ha attirato l’attenzione del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, mentre il Galata Museo del Mare ha ospitato la mostra “Raccontami come era il calcio – Un secolo d’Azzurro”.

A febbraio, Genova si prepara per la partenza della tappa Giro Hand Bike, seguita dall’International Genoa Winter Contest di Vela e dal Torneo delle Regioni, che vedrà in campo oltre 2000 giovani calciatori.

Aprile sarà ricco di eventi con la Final Eight della Coppa Italia di Pallanuoto maschile e la Mezza Maratona di Genova.

Maggio porterà il 39° Torneo Ravano-30° Coppa Mantovani e la 20° Festa dello Sport al Porto Antico, mentre giugno ospiterà la tappa di Coppa del Mondo di Orienteering e l’Open del circuito nazionale FIP di Basket 3×3.

A luglio, Genova accoglierà il Premier Padel P2 e l’85° Giro dell’Appennino. Settembre sarà “internazionale” con il 20° Aon Open Challenger-Memorial Giorgio Messina e il Mondiale di Coastal Rowing.

Ottobre vedrà la Coppa Italia Boulder di arrampicata sportiva e il Red Bull Cerro Abajo, urban downhill. A novembre, la Nazionale Senior femminile di basket scenderà in campo.

A dicembre, in occasione della giornata mondiale delle persone con disabilità, si terrà il “Forum Sport e Disabilità” con una mostra a Palazzo Tursi e una giornata di calcio integrato.

Testimonial di Genova 2024

Genova 2024 avrà il sostegno di prestigiosi testimonial del mondo dello sport genovese che si sono distinti a livello internazionale. Tra di essi figurano Viviana Bottaro (karate), Francesco Bocciardo (nuoto paralimpico), Ludovica Cavalli (atletica leggera), Matteo Arnaldi (tennis), Asia e Alice D’Amato (ginnastica), Eraldo Pizzo (pallanuoto), Paola Fraschini (pattinaggio artistico), e molti altri.

Genova 2024 Capitale Europea dello Sport offre un calendario ricco di eventi e iniziative volte a promuovere la cultura dello sport e i suoi valori fondamentali. L’obiettivo è coinvolgere persone di tutte le età e abilità, rinnovare l’impiantistica e promuovere la sostenibilità. Un anno di sport, inclusione sociale e benessere per la città di Genova.

Promozione dello sport per i giovani

Genova 2024 mira a coinvolgere i giovani nello sport e a promuovere stili di vita sani e consapevoli.

Attraverso la collaborazione con le scuole e gli studenti universitari dei corsi di Scienze Motorie e Politiche, Governance e Informazione dello Sport, il Comune di Genova ha avviato due progetti rivolti alle scuole primarie genovesi.

Il progetto “10 ore di attività motorio sportiva” offre attività motorie e sportive propedeutiche agli alunni delle prime classi, mentre il progetto “12 ore di avviamento al nuoto” fornisce corsi di nuoto per i bambini delle prime classi, in collaborazione con le piscine genovesi.

L’Università di Genova ospita anche una serie di eventi intitolati “Sport e formazione per la realizzazione di un sogno”, che coinvolgono studenti provenienti da diverse parti d’Europa.

Inclusione e accessibilità

Genova 2024 Capitale Europea dello Sport si impegna a creare un ambiente inclusivo in cui lo sport diventa uno strumento di coesione sociale.

Sono promossi progetti e iniziative che incoraggiano la partecipazione di persone con disabilità, sia attraverso eventi dedicati nel calendario che attraverso l’accessibilità degli impianti sportivi.

Il mondo paralimpico occupa un posto di rilievo, sia in termini di eventi sia per quanto riguarda l’accessibilità degli impianti.

Rinnovo degli impianti sportivi

Il riconoscimento di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport ha catalizzato gli sforzi per l’efficientamento, la valorizzazione e l’implementazione degli impianti sportivi.

L’amministrazione comunale ha avviato un percorso di riqualificazione del patrimonio edilizio sportivo esistente, comprese manutenzioni, riqualificazioni e la realizzazione di nuove strutture che possano essere utilizzate non solo durante l’anno degli eventi, ma anche come eredità duratura per la città.

Questi interventi includono rifacimenti di campi da calcio, riqualificazioni di piscine e palestre, manutenzioni e grandi opere come il nuovo Palasport nel Waterfront di Levante.

Sport e sostenibilità

Genova, insieme a Milano e Torino, ha adottato le linee guida per eventi sostenibili, eredità di esperienze come The Ocean Race.

Queste linee guida offrono strumenti per ridurre l’impatto ambientale degli eventi sportivi. Genova si candida così come luogo ideale per ospitare eventi in cui la sostenibilità è un requisito essenziale.

Sport, turismo e cultura

Genova 2024 offre un’occasione imperdibile per partecipare a numerosi eventi culturali come mostre, convegni e approfondimenti, e per scoprire le bellezze di una città ricca di storia, arte e panorami mozzafiato.

Il binomio “Sport e Turismo” si rivela così una straordinaria opportunità di promozione e valorizzazione della città.

