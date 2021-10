Genoa, via Marroccu: il nuovo ds è Carlo Taldo

Ancora un cambio per il Genoa nei quadri dirigenziali con un altro direttore sportivo che se ne va per fare posto all’ennesima scommessa, speriamo questa volta vincente.

“Il Genoa CFC comunica che oggi è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al Direttore Sportivo Francesco Marroccu. Il Genoa ringrazia Marroccu per il lavoro svolto in questi anni e per i risultati ottenuti. Il Club annuncia che Carlo Taldo è il nuovo Direttore Sportivo della prima squadra”: questo il comunicato con cui il Grifone ha ufficializzato l’avvicendamento tra l’ex ds della Primavera e l’ormai ex Marroccu