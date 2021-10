Recco, asfaltatura strade comunali: c’è il progetto esecutivo

Recco, asfaltatura delle strade comunali.

Il progetto esecutivo per il rifacimento del manto stradale in alcune strade della città di Recco è stato approvato dalla Giunta comunale. Alcune strade della città sono in condizioni di particolare criticità. Il costo dell’asfaltatura è di 120mila euro.

Il progetto ha lo scopo di migliorare la qualità delle strade, tutelando le generali condizioni di sicurezza dei cittadini, attraverso un intervento sulla viabilità con il manto stradale particolarmente danneggiato. I lavori interesseranno alcuni tratti di via Polanesi (dove è necessario rifare anche il pozzetto di raccoglimento delle acque piovane), via Salvo d’Acquisto, via Don Angelo Polleri, via Faveto, via dell’Alloro, via Ponti Romani, via Ansaldo, via Montefiorito e via Carbonara.



«Questa è solo la prima tranche di asfaltature sulle strade delle frazioni. ̶ Affermano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo ̶ altre risorse saranno impegnate per ulteriori interventi sulla viabilità cittadina. Abbiamo applicato il metodo della programmazione.

Ora abbiamo il quadro d’insieme, ma i lavori saranno divisi in tranche, facendo un pezzo alla volta, in base alle priorità. Intendiamo proseguire nell’opera di rifacimento e sistemazione di tutte le strade comunali. Strade che necessitano di manutenzione in modo da renderle più sicure alla circolazione dei veicoli e di quanti si troveranno a percorrerle». ABov