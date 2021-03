Genoa, ultimi preparativi: pronti per la sfida con il Parma

Una seduta di stretching per allungare i muscoli e iniziare a mettere sul tappeto le energie mentali per affrontare la sfida con il Parma.

In attesa della partita allo stadio Tardini, il Grifone ha trascorso la mattinata immerso negli impegni previsti nella prima parte di giornata. Con il focus incentrato sul risveglio neuro-muscolare, effettuato agli ordini dei preparatori Pilati e Gatto, in una sala del ritiro che ospita il gruppo squadra. Nessun problema si segnala tra i giocatori partiti ieri a bordo della Freccia Rossoblù. Tra pranzo, riposo in camera e la riunione tecnica conclusiva indetta prima del trasferimento, si stanno consumando le battute finali. A Parma il tempo è nuvoloso e la temperatura è scesa come da previsioni. L’inizio del match è fissato alle 20:45 (diretta SKY).