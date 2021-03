La sfida tra Samp e Torino giocata con i numeri firmati Opta.

SCONTRI DIRETTI

Sfida numero 108 in Serie A tra Torino e Sampdoria, per un bilancio di 36 successi granata a fronte dei 31 blucerchiati; 40

pareggi completano il quadro.

Bilancio in perfetto equilibrio nelle ultime otto sfide tra Sampdoria e Torino in Serie A: quattro pareggi, due vittorie

blucerchiate, due successi granata.

La Sampdoria ha segnato in tutte le ultime 10 partite di campionato contro il Torino: tra le squadre attualmente in Serie A la

squadra ligure vanta una striscia aperta più lunga soltanto contro la Fiorentina (11 gare in gol).

12 degli ultimi 15 gol realizzati nei match tra Torino e Sampdoria in Serie A sono arrivati nel secondo tempo, dopo che gli otto

precedenti erano stati segnati nelle prime frazioni di gioco.

In tutte le ultime sei sfide tra queste due squadre nel girone di ritorno di Serie A, entrambe sono andate a segno.

PRECEDENTI IN CASA DELLA SAMPDORIA

La Sampdoria è sempre andata a segno nelle ultime 14 gare casalinghe di Serie A contro il Torino: in questo parziale sette

successi doriani, sei pareggi e una sola vittoria granata (1-4 nel novembre 2018).

Il Torino ha invece mancato l’appuntamento col gol nel 50% delle ultime 12 sfide in casa della Sampdoria in Serie A (6 su 12),

inclusa l’ultima disputata a settembre 2019.

Il Torino ha vinto in cinque delle ultime sei trasferte di Serie A giocate al Ferraris di Genova (contro Genoa o Samp): nel

parziale una sola sconfitta, contro i blucerchiati, a settembre 2019.

STATO DI FORMA

Nessuna formazione ha raccolto meno punti della Sampdoria in Serie A nelle ultime cinque giornate di campionato (due,

come Spezia e Benevento).

La Sampdoria è, al pari di Crotone e Sheffield, una delle tre squadre che ha collezionato meno clean sheet nella stagione

2020/21 nei top-5 campionati europei (tutte a quota due).

La Samp ha subito gol in tutte le ultime 11 gare casalinghe di campionato: non arriva almeno a 12 dal novembre 2012 (15 in

quel caso).

Il Torino ha perso l’ultima gara esterna giocata sul campo del Crotone: nel 2021 non ha ancora collezionato due ko

consecutivi fuori casa in Serie A (ultima volta a dicembre).

Il Torino con Davide Nicola in panchina sta viaggiando a una media di 1.25 punti a match in Serie A (otto partite giocate),

superiore a quella collezionata dai granata con Marco Giampaolo nelle prime 18 gare stagionali (0.72 a partita).

STATISTICHE GENERALI

Solo l’Atalanta (16) vanta più marcatori differenti di Sampdoria e Torino (entrambe 15) in questo campionato: gli ultimi sei gol

in casa dei blucerchiati sono arrivati da sei giocatori diversi.

Solo Inter (13) e Juventus (nove) hanno realizzato più reti con colpo di testa di Sampdoria e Torino (entrambe a otto) nella

Serie A in corso.

Solo l’Inter (10) ha segnato piú gol sugli sviluppi di calcio d’angolo di Sampdoria e Torino (entrambe nove) in questo

campionato.

Il Torino rimane la squadra che ha subito più reti negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato (ben 15, tra cui due

nell’ultimo match giocato in trasferta contro il Crotone); la Samp ha segnato i due ultimi gol in casa in quell’intervallo

temporale