Pallanuoto, Coppa Italia a Palermo ad inizio maggio

La UnipolSai Cup, final four di Coppa Italia maschile, si recupererà martedì 4 e mercoledì 5 maggio alla Piscina Olimpica di Palermo.

Le semifinali Pro Recco-Telimar Palermo e AN Brescia-CC Ortigia si giocheranno martedì alle 19:00 e alle 20:45.

Le finali si disputeranno mercoledì alle 19:00 per il primo posto e in orario da definire per il terzo posto.

Le partite saranno trasmesse in diretta da Rai Sport + HD. La finale per il terzo posto sarà trasmessa da Waterpolo Channel.

ALBO D’ORO

1970 CC Napoli

1971/73 non disputata

1974 Pro Recco

1975 non disputata

1976 RN Florentia

1977/84 non disputata

1985-1986 Pescara

1987 CN Posillipo

1988 RN Arenzano

1989 Pescara

1990-1991 RN Savona

1992 Pescara

1993 RN Savona

1994/97 non disputata

1998 Pescara

1999/2004 non disputata

2005 Bissolati Cremona

dal 2006 al 2011 Pro Recco

2012 AN Brescia

2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 Pro Recco

LE ULTIME OTTO FINALI

2019 Pro Recco-AN Brescia 10-3 a Bari

2018 Pro Recco-AN Brescia 7-5 a Bari

2017 AN Brescia-Pro Recco 11-12 dtr (6-6 regolamentari) a Brescia

2016 Pro Recco-AN Brescia 5-4 a Busto Arsizio

2015 Pro Recco-AN Brescia 8-5 a Sori

2014 Pro Recco-AN Brescia 11-6 a Brescia

2013 Pro Recco-RN Savona 13-9 a Savona

2012 AN Brescia-Pro Recco 5-4 a Napoli