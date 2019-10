Genoa, ultimi giorni per abbonarsi

C’è tempo sino a venerdì 18 ottobre per acquistare i titoli di accesso stagionali per la nuova Tribuna.

La riapertura della Campagna Abbonamenti, sancita dall’open day organizzato allo stadio dai settori marketing, commerciale e ticketing, ha riscontrato un notevole successo. Viste le richieste il club ha accordato la riapertura delle vendite anche per Distinti e Gradinata Sud. Gli interessati possono effettuare l’acquisto esclusivamente al Ticket Office del Genoa Museum and Store in via al Porto Antico 4 (aperto tutti i giorni, a esclusione di lunedì, dalle ore 10 alle 19). Restano dieci giorni effettivi dunque prima della chiusura definitiva, fissata il giorno precedente la sfida al Ferraris con il Brescia (sabato 19 ottobre, ore 20:45).