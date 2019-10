Genoa, capitan Criscito rientra dall’infortunio

Di nuovo in ‘pista’. Pronto a mordere l’acceleratore. Dopo l’infortunio di dieci giorni fa con il Milan, Mimmo Criscito ha ripreso a svolgere attività di campo, con le cautele del caso, sotto la supervisione del responsabile sanitario Piero Gatto e il supporto del fisioterapista Federico Campofiorito. Oggi al ‘Signorini’, in una giornata senza altri compagni al lavoro, il n° 4 è tornato a correre per la prima volta dopo il ciclo terapico, composto di cure mediche e fisiche, a cui è stato sottoposto la settimana passata. Le condizioni di Criscito verranno verificate giornalmente e poi accertate ancora, a tempo debito, per monitorare le tappe e il grado di guarigione