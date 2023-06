Genoa, tifosi rossoblù i più presenti in trasferta

In auto, moto e treno: sulle note dell’inno. In pullman, van o aereo: ogni mezzo è buono. Durante la regular season del campionato Serie BKT 2022/23, la tifoseria del Genoa è stata la più assidua per presenze. In casa con una media spettatori di 25.940. Lo stesso in trasferta. Uno più uno. Bingo. I dati di vendita dei tagliandi destinati ufficialmente dalle società ospitanti, ai supporter delle squadre avversarie, con riferimento ai settori ospiti e affini, pongono il Grifone al primo posto del ranking con una media di 1.042. Il consuntivo non tiene conto degli ingressi in altri settori degli impianti, ma vale per tutti, come registrato in diverse trasferte. Bari, Reggina, Palermo e Pisa le altre piazze nelle prime cinque posizioni.