Genoa, estate ricca di eventi durante il raduno in Val di Fassa

Visite guidate, concerti di montagna, spettacoli di intrattenimento, proposte gastronomiche, escursioni panoramiche. E’ vario il programma di eventi e manifestazioni pianificato dagli enti locali (www.fassa.com), coincidenti con la pre-season del Genoa in Val di Fassa dal 10 al 23 luglio. Una vacanza outdoor tra sport, sagre, richiami culturali, viaggi nella natura; una panacea per gli amanti del trekking, con oltre 2200 chilometri di strade forestali, sentieri e percorsi attrezzati. Saranno molti i tifosi che saliranno per seguire i primi passi della preparazione o l’attività sviluppata nei Genoa Camp. Al Campo Sportivo Benatti sarà allestito il Genoa Village con giochi, musica e meeting. Il tour operator ufficiale del club offre ancora proposte vantaggiose, grazie alla tempistica con cui si era mosso. Le interazioni con i tesserati, per residenti e supporter, non saranno confinate a Moena, dove la presentazione è prevista il 20. Altre località valligiane, perché tutta la valle è coinvolta, apriranno le porte per condividere opportunità di incontro con delegazioni del team e i supporter in arrivo.