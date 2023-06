A Castagnola anziano muore finendo fuori strada con l’auto

Oggi, poco prima di mezzogiorno si è verificato un incidente mortale in località Castagnola tra Deiva Marina e Framura.

Per cause in via di accertamento un’auto, una Fiat Panda, con un pensionato alla guida, è finita fuori strada.

Sul posto il personale medico che è intervenuto in codice rosso. Poi purtroppo c’è stato un rapido peggioramento dell’anziano che è deceduto.

Sul posto i carabinieri di Deiva Marina per identificare l’uomo e avvertire i famigliari e le indagini del caso.

La vittima è Ugo Bordoni di 81 anni. L’anziano viveva in zona.

A dare l’allarme due turiste che hanno visto l’auto dell’anziano finire fuori strada ribaltandosi.

All’origine del drammatico incidente un possibile malore dell’uomo.