Genoa, Thiago Motta: Ci vuole amore per la maglia

Lavorare in campo, lavorare sulle teste. Disegnare gli schemi e allenare il senso di appartenenza. Sono giornate piene per il neo mister Thiago Motta.

Uno che conosce il valore di questa maglia, l’importanza di mettere tutti i remi in acqua e spingere verso la stessa direzione. Nell’aria aleggia la curiosità di scoprire come sarà il suo Genoa. “Modulo e numeri hanno un impatto relativo” ha già avuto modo di sottolineare. “Ogni giorno, ogni allenamento, ogni partita. Difendere i colori del Genoa è qualcosa di speciale per la storia che rappresenta e per i valori che il simbolo del Grifone contiene. Solo con la massima unità d’intenti possiamo risalire. Ci aspetta una partita difficile con una squadra come il Brescia che sta facendo bene. Vogliamo far valere il fattore casa”