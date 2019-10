Arbitri Serie A: Doveri per la Samp, Abisso per il Genoa

Resi noti gli arbitri del prossimo turno di serie A.

Sarà Rosario Abisso l’arbitro dell’incontro tra il Grifone e le Rondinelle sabato allo stadio Ferraris (20:45). La C.A.N. di Serie A ha assegnato la direzione della partita al direttore di gara, esponente della sezione A.I.A. di Palermo. Gli incarichi presuppongono Filippo Meli e Damiano Di Iorio nel ruolo di assistenti, in rappresentanza dei distretti di Parma e Vco. Come quarto uomo Ivano Pezzuto della sezione leccese. Alla var Antonio Giua esponente arbitrale di Olbia, con la collaborazione di Alberto Tegoni di Milano. In tutti gli stadi del massimo campionato, la Lega Serie A promuove nella nona giornata la campagna per “Save the Children” (donazioni via sms al 45533).

La designazione arbitrale per Bologna-Sampdoria, gara in programma domenica 27 ottobre 2019 (ore 12.30) al “Dall’Ara” di Bologna e valida quale 9.a giornata della Serie A TIM 2019/20.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

Assistenti: Colarossi di Roma 2 e Muto di Torre Annunziata.

Quarto ufficiale: Abbattista di Molfetta.

VAR: Rocchi di Firenze.

AVAR: Bindoni di Venezia.