Prime parole per Kevin Strootman che torna dopo 460 giorni in maglia Genoa e spende parole al miele per i tifosi del Grifone.

«Sono contento di tornare al Genoa, a Marsiglia stavo vivendo un momento brutto perché mi allenavo da solo. C’erano altri club ma nessuno era interessante come il Genoa, in una settimana mi sono convinto che la strada fosse quella giusta: i club della Serie A non mi volevano prendere dopo l’anno brutto vissuto a Cagliari. Volevo fortemente tornare in rossoblu»