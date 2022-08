Spezia, i precedenti in casa della sfida contro il Sassuolo

I precedenti al Picco della sfida tra lo Spezia ed il Sassuolo.

PRECEDENTI IN CASA DELLO SPEZIA

Nel primo incontro assoluto di massima serie tra le due squadre in casa dello Spezia del 27 settembre 2020, il Sassuolo ha realizzato

quattro reti (4-1), solamente contro l’Empoli ne ha segnati di piú in un singolo match fuori casa di Serie A (cinque, nel 5-1 del 9 gennaio

scorso).

Il Sassuolo non ha mai perso in casa dello Spezia tra Serie A e Serie B, vincendo le prime due gare (2-0 il 22 settembre 2012 in serie

cadetta e 4-1 il 27 settembre 2020 nella massima serie) e pareggiando l’incontro piú recente (2-2 in Serie A il 5 dicembre 2021)