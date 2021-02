Genoa, statistiche dell’ultimo match contro il Verona

Uno sguardo alle statistiche. Partendo dalla serie di sette risultati utili consecutivi (4 vittorie, 3 pareggi), come non accadeva dal dicembre del 2014 sotto la guida di Gasperini. La rete realizzata da Badelj nel recupero è stata la numero 2300 del Genoa in Serie A, comprese quelle conteggiate a tavolino. Da dieci incontri interni consecutivi il Grifone sta andando a segno in campionato. Shomurodov ha marcato la rete più veloce (2’58”) di un giocatore rossoblù subentrato, da quando Sturaro (1’32”) siglò alla Juventus nel marzo del 2019. Pandev è diventato il giocatore con più presenze da subentrato (155) nell’era dei tre punti a vittoria sorpassando l’ex Chievo Pellissier. Trecentesima partita in A per Radovanovic premiato dal club prima dell’incontro. Duecentocinquantesima per Destro. Quattordici i legni colpiti dalle squadre avversarie nei match contro il Genoa classifica guidata dalla Sampdoria con quindici.