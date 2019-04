Genoa, squadra pronta al decollo per Napoli

Sacche pronte, tutti sul pezzo. Al termine della seduta di allenamento sostenuta al ‘Signorini’ mister Prandelli, in conferenza sabato a Villa Rostan (ore 12), ha dato appuntamento per la sessione conclusiva prima di decollare in direzione di Napoli. Oggi è stata una giornata intensa per il gruppo, arrivato di buon mattino al ‘Signorini’ e andato via a pomeriggio inoltrato. Dopo l’assaggio mattutino in palestra e la riunione in sala video, la squadra ha lavorato nel corso del pomeriggio sotto l’aspetto della tattica, delle coperture difensive e delle finalizzazioni in attacco. Programma differenziato per Dalmonte e più lungo per i portieri che in genere iniziano prima e finiscono dopo.