Genoa, al San Paolo ultimo successo dieci anni fa

Filtrante di Milanetto per Thiago Motta, verticalizzazione centrale a Jankovic, controllo morbido a seguire col destro e ciuff, palla nel sacco con Navarro in tuffo dalla parte sbagliata. E’ il film del gol che ha regalato al Genoa l’ultima vittoria allo stadio San Paolo. Era il 22 febbraio del 2009, dieci anni fa. Una rete festeggiata con una strepitosa pizza, da considerare a quei tempi come uno strappo alla regola, prima del ritorno in Liguria felici come una Pasqua. Nella massima serie il Grifone, che sarà seguito da circa 200 supporter in Campania, ha collezionato in tutto 7 successi sotto il Vesuvio. L’ultimo pareggio invece data 24 febbraio 2014 (1-1).