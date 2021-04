Genoa-Spezia, Ballardini: Loro squadra consolidata

Mister Ballardini presenta il derby contro lo Spezia di questo pomeriggio.

“Era una partita contro una squadra consolidata e che era in un’ottima posizione di classifica, mentre oggi ci troviamo con gli stessi punti. Lo Spezia è una sorpresa piacevole di questo campionato. Adesso le gare che restano sono poche e ogni gara ha un peso sempre più rilevante – ha spiegato il tecnico a Genoa Channel -. Cosa chiedo ai miei ragazzi? Massimo impegno, perchè da quello arriva la squadra, il gioco e la fase difensiva, ma tutto con grande attenzione e determinazione, oltre alla voglia di fare tanta fatica”. Poi uno sguardo indietro al pari con il Benevento: “È stato un punto preso dopo un doppio svantaggio, contro una squadra che fuori casa ha fatto risultati importanti. Poi se pensiamo alle occasioni che abbiamo avuto per passare in vantaggio… non serve a nulla. Quota salvezza già stabilita? Penso di no perchè dietro ci sono squadre di altissimo livello. E quindi le squadre di altissimo livello, da qui alla fine, faranno certamente delle prestazioni e faranno dei punti. Oggi quanti punti servono non lo so dire”