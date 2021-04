Genoa-Spezia, storia di un derby regionale

Presentiamo il derby di questo pomeriggio tra il Genoa di Davide Ballardini e lo Spezia di Vincenzo Italiano.

Scontro salvezza, tra due squadre appaiate a quota 33 punti, +5 sul terzultimo posto. Entrambe sono reduci da un pareggio in casa: il Genoa per 2-2 contro il Benevento e lo Spezia per 1-1 contro l’Inter. I rossoblù hanno vinto una sola partita nelle ultime undici, in trasferta contro il Parma. A Marassi, il Genoa non vince dal 6 febbraio: 2-1 contro il Napoli. Stesso giorno da cui manca un successo esterno dello Spezia: 1-2 in casa del Sassuolo.

Una sfida che vale tantissimo in chiave salvezza per entrambe le squadre.