Genoa-Spezia, Italiano: Gara molto difficile

Alla vigilia della trasferta in casa del Genoa, il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano ha preso parola nella consueta conferenza stampa pre-gara:

“Contro l’Inter, per noi era fondamentale riscattare la prova negativa di Bologna, ci tenevamo a farlo immediatamente in modo da affrontare l’ultimo mese con la testa giusta. Ritornare a muovere la classifica contro la capolista non era certo semplice, è servita una prestazione di grande sacrificio; alla fine penso sia stato un punto meritato, che ci ha lasciato grande consapevolezza nei nostri mezzi.

Bisogna cercare di dare continuità, cercando di coinvolgere tutti i componenti della rosa, come è sempre stato fatto finora; affrontare il Genoa a Marassi è difficilissimo, è una squadra che in casa viaggia molto forte, pertanto sarà una partita difficile e molto temibile.

Non saranno novanta minuti decisivi, perché non sarà l’ultima partita del campionato, sarà però una sfida molto importante per il nostro cammino, la dovremo affrontare con la giusta determinazione, non calando mai nemmeno per un momento l’attenzione.

Il Genoa è una squadra quadrata, ha giocatori di grande qualità e diversi elementi esperti della categoria; all’andata si imposerò i rossoblù ed ora mi auguro che a distanza di un girone si possa proporre qualcosa in più rispetto a quel match.

In funzione di queste tre gare ravvicinate, avevamo messo in preventivo di gestire le forze, di cercare di far ruotare qualche ragazzo e così è stato. Domani Nzola torna a disposizione, sappiamo quanto sia importante per noi, è un giocatore che se sta bene ha le qualità per fare la differenza anche in Serie A; al ‘Ferraris’ sarà una freccia in più per il nostro arco.

La nostra tifoseria ci dimostra la propria passione ogni giorno, vogliamo ringraziarli anche per quanto fatto nel pregara mercoledì, ci hanno dato quella carica e quel furore ulteriore che ci serviva. Noi sappiamo cosa significa giocare per lo Spezia, perché l’amore e la passione che c’è dietro questa maglia lo avvertiamo quotidianamente: non possiamo che dare il massimo per rendere orgogliosa tutta la tifoseria”.