Genoa, Scamacca e Rovella convocati in Under 21

Pronti a sfruttare l’occasione per mettersi in mostra e in gioco, con l’obiettivo di qualificarsi alle Final-Eight di giugno che metteranno in palio il titolo di campioni europei. L’ultima volta per l’Italia risale a sedici anni fa. Dopo la fantastica doppietta contro il Parma, Gianluca Scamacca aveva raggiunto insieme a Nicolò Rovella, i due convocati Genoa nell’Under 21, il ritiro a Tirrenia degli azzurrini guidati dal tecnico Nicolato. Chiuso il ciclo di allenamenti iniziati sabato, la delegazione sbarcherà stasera in Slovenia, dopo l’imbarco a Pisa, per affrontare le partite contro Repubblica Ceca (24), Spagna (27) e i padroni di casa (30). Passano le prime due del girone. Ventitré gli elementi a disposizione. Sei i gol già realizzati da Scamacca nel percorso delle qualificazioni.