Genoa, Ballardini tra media punti e panchine in rossoblu

“Tra poco saremo sulla via del ritorno a Genova” dice mister Ballardini che sta tirando il fiato, così come i collaboratori più stretti, in famiglia dopo il periodo di straordinari sigillato con il mastice dalla vittoria con il Parma. Tra tutti gli allenatori subentrati in corsa in questa stagione, l’allenatore di Ravenna vanta la migliore media punti. Il coefficiente di 1,6 è superiore a tutti gli altri colleghi (il secondo, Semplici, è attestato a 1,4). Al rientro in Liguria per riprendere le briglie, lo ‘Zio Balla’ è atteso da un traguardo importante. Nella partita con la Fiorentina raggiungerà infatti le 100 panchine in rossoblù, nono posto nella classifica di merito guidata dall’irraggiungibile William Garbutt (424). Fari puntati sull’ingresso nella galleria dei mister più presenti di sempre.