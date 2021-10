Genoa-Sassuolo, Ballardini: Giocato con spirito ed entusiasmo

Soddisfatto Davide Ballardini dopo il pari di rimonta ottenuto dal Genoa contro il Sassuolo.

“Nella prima mezz’ora non riuscivamo a prenderli e a mantenere le distanze: giocavano troppo liberi e noi lì a rincorrere, quando ci siamo messi a posto la partita è cambiata. Vasquez? Ha fatto una buona partita, ma tutto il Genoa lo ha fatto dalla mezz’ora in avanti. Nelle prossime gare servono lo stesso spirito, l’entusiasmo e la generosità di chiudere gli avversari nella loro metà campo: così si ha il dovere di andare avanti”. La chiosa di Ballardini è sul suo futuro: “Il futuro mio non lo decido io, so quali sono le difficoltà, ma nonostante quelle stiamo dando tutti tantissimo e ringrazio i giocatori per questo”.